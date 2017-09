Colbrelli wint in Italië, Pedersen in Denemarken

Sonny Colbrelli heeft de 97ste editie van de Coppa Bernocchi gewonnen. De voor Bahrein rijdende Italiaan was in de straten van Legnano verreweg de snelste in de massasprint.

De koers bleek 500 meter te lang voor Patrick Gamper. De Oostenrijker maakte deel uit van een vroege vluchtgroep en ging vervolgens samen met de Italiaan Filippo Ganna verder.

Bonifazio knecht voor Colbrelli

In de finale moest ook die hem laten gaan. Gamper perste er in de stromende regen een indrukwekkend staaltje fietsen uit en hield het peloton, dat moeite had met het natte wegdek, lang op zo'n tien seconden. In de laatste kilometer werd hij echter achterhaald, waarna Niccolo Bonifazio de sprint aantrok voor Colbrelli. De Canadees Guillaume Boivin werd tweede, Sacha Modolo derde.

Pedersen rijdt Pedersen uit leiderstrui

In Denemarken is Mads Pedersen de nieuwe leider. De Deen van de Trek-ploeg was in de zware derde etappe naar Vejle over 183,6 kilometer de sterkste en stootte daarmee z'n land- en naamgenoot Caspar Pedersen van de troon.