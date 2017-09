Griekse stranden bij Athene met olie besmeurd

Stranden in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene zijn vervuild met olie en teer. De stoffen komen uit een tanker met zo'n 2500 ton olie aan boord die zondag zonk voor de havenstad Piraeus. 300 ton olie zou al zijn weggelekt.

Om te voorkomen dat de olie zich verder zou verspreiden werden drijvende dammen aangelegd, maar door de harde westenwind is de olie daar toch doorheen gesijpeld.

Leegpompen

Op het eiland Salamina is 2,5 kilometer strand besmeurd en ook op veel stranden in Piraeus en ten zuiden van Athene, beter bekend als de 'Atheense Rivièra', ligt een dikke laag olie.

Op de stranden is een grote schoonmaakactie aan de gang. De gezonken tanker wordt leeggepompt, maar het duurt waarschijnlijk twintig dagen voordat alle olie over is gepompt in een ander schip.