'Topvijf' geeft recordbedrag uit aan transfers: 3 miljard

De vijf sterkste Europese competities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italiƫ en Frankrijk) hebben tussen 1 juni en 1 september een recordbedrag van 3,06 miljard euro aan transfers uitgegeven. Dat heeft wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt.

Dat is bijna drie keer zo veel als vijf jaar geleden toen in de zomer 1,03 miljard over de toonbank ging.