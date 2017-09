Zeker 25 doden bij brand in religieuze school Maleisië

Bij een brand in een islamitische school in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. De brand brak in de vroege ochtend uit in de slaapruimtes, op de bovenste verdieping van de madrassa.

De doden zijn 23 leerlingen en twee docenten. Zeven anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Nog eens elf mensen konden zonder verwondingen uit de school worden gehaald.

Brandveiligheid

Hoe oud de slachtoffers waren, is niet duidelijk. Op particuliere scholen als deze wordt vaak lesgegeven aan kinderen van tussen de 5 en 18 jaar oud. Zij leren er de Koran uit hun hoofd.

De Maleisische krant Star Online meldde vorige maand dat de nationale brandweer bezorgd was over de brandveiligheid op scholen. Sinds 2015 zouden er ruim 200 branden zijn geweest op onderwijsinstellingen in Maleisië.