Facebook komt tegemoet aan kritiek en scherpt advertentieregels aan

Facebook heeft zijn regels over wie geld kan verdienen met advertenties op het platform aangescherpt. Het bedrijf hoopt zo tegemoet te komen aan de kritiek dat het nepnieuws verspreidt en zogeheten clickbait-artikelen aanmoedigt. Het platform verdient jaarlijks miljarden dollars aan advertenties.

Bedrijven die willen adverteren op het sociale netwerk moeten nu aan nieuwe kwaliteitsnormen voldoen. Zo moeten video's, berichten en foto's authentiek zijn en mogen ze niet aanstootgevend zijn. Wat het sociale platform onder dat laatste verstaat, is vrij breed omschreven in hun nieuwe richtlijnen.

Advertenties kunnen bijvoorbeeld worden geweigerd als er te expliciete beelden worden getoond van slachtoffers van 'echte wereld rampen', zoals conflictgebieden, natuurrampen of ongelukken. Berichten waarin mensen worden aangevallen, worden aangezet tot haat of advertenties die opruiende taal bevatten, komen niet in aanmerking voor verspreiding. Reclameboodschappen die seksuele of gewelddadige content laten zien, maken ook grote kans om niet te worden geplaatst. Dat geldt ook voor criminele activiteiten, drugsgebruik of vandalisme.

Facebook ligt al langer onder vuur over zijn advertentiebeleid. De kritiek laaide begin deze maand opnieuw op nadat was gebleken dat een Russisch bedrijf via nepaccounts advertenties had ingekocht om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.