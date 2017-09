Rode Kruis heeft 4,3 miljoen binnen voor Sint-Maarten

Hulpverleners van het Rode Kruis hebben gisteren op Sint-Maarten voedsel en drinkwater uitgedeeld aan de slachtoffers van orkaan Irma. Voor sommige gezinnen begon te tijd te dringen, zegt de hulporganisatie.

"De ravage op het eiland is enorm en er is nog veel hulp nodig. Veel mensen zijn alles kwijt en slapen op hun eigen terrein in de buitenlucht", zegt algemeen directeur Gijs de Vries van het Nederlandse Rode Kruis.

Dekzeilen

Het Nederlandse Rode Kruis is al sinds zondag met een team op het eiland aanwezig. De medewerkers hebben onder meer de schade in kaart gebracht, en noodhulp verleend. Op CuraƧao is een vliegtuig aangekomen met 8 ton aan hulpgoederen aan boord, waaronder dekzeilen en gereedschap om huizen te repareren.

Lokale bewoners hebben zich ook bij het Rode Kruis gemeld om mee te helpen. "De dag na de orkaan heb ik me meteen bij het Rode Kruis als vrijwilliger gemeld. De schade in mijn wijk is zo groot, ik wil helpen en dat kan ik niet in mijn eentje. Ik ben blij dat ik water kan uitdelen", zegt een van hen.