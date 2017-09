Politie Florida onderzoekt link tussen doden verpleeghuis en orkaan

De Amerikaanse politie opent een strafrechtelijk onderzoek vanwege de dood van zes bewoners van een verpleeghuis in Hollywood (Florida). Ze kwamen om toen orkaan Irma over de staat raasde. Het verpleeghuis moest worden ontruimd en vermoedelijk was de airconditioning uitgevallen.

Meer dan honderd mensen, van wie velen in een rolstoel, werden uit het verpleeghuis geƫvacueerd. Na de evacuatie vonden brandweerlieden drie mensen dood in het verpleeghuis, drie anderen overleden in het ziekenhuis.

De politie zegt dat niet duidelijk is of er een verband is met de uitgevallen apparatuur. Het politieonderzoek heeft al wel uitgewezen dat het erg warm was op de tweede verdieping van de instelling.

Nalatigheid

Het vermoeden bestaat dan ook dat de patiƫnten zijn omgekomen door de hitte. Er wordt onderzocht of er sprake was van nalatigheid.

Het verpleeghuis wil zo snel mogelijk weer open gaan, maar het is nog maar de vraag of dat kan. Er zitten nog miljoenen inwoners in Florida zonder stroom door orkaan Irma.