De Vrij: we weten waar de kracht van Vitesse ligt

Opschieten, maant Stefan de Vrij de journalist tot enige haast. Met een glimlach op het gezicht natuurlijk, maar toch... De speler van Lazio zal na de persconferentie aan de vooravond van het Europa League-duel met Vitesse met spoed een televisie opzoeken. Feyenoord, de club waar hij groot is geworden, treedt namelijk aan in de Champions League.

"Ja, fantastisch. Ik heb volop genoten van het kampioenschap, ook al was ik in Italiƫ. Het is natuurlijk mijn club. Ik ben enorm trots en het is mooi om ze in de Champions League te mogen zien spelen. Ik hoop dat ze ervan genieten en dat ze het goed gaan doen."

Knappe overwinning

De Vrij, die in 2014 de overstap naar Lazio maakte, zit ontspannen achter de tafel in Arnhem. En daar heeft hij ook alle reden toe na de knappe 4-1 overwinning van afgelopen zondag tegen AC Milan. De nummer vier van de Serie A, een van de topcompetities in Europa, lijkt de juiste vorm te pakken te hebben.

Maar dat betekent niet dat Vitesse onderschat zal worden. "Nee, we hebben ons heel serieus voorbereid op deze wedstrijd en Vitesse goed geanalyseerd. Met videobeelden: waar ligt hun kracht, waar liggen onze kansen. Ik ken natuurlijk veel spelers van Vitesse en weet hoe ze spelen. Ze willen altijd voetballen, zoals veel Nederlandse teams. Dat weten alle spelers nu ook. We zijn er klaar voor."

Bovendien: een goed begin is het halve werk, redeneren ze bij Lazio. "We hebben er veel voor moeten doen om op dit podium te komen, om weer in de Europa League te mogen spelen. Dus het is voor ons heel belangrijk om deze groep goed te beginnen."

Sparen

Of de Oranje-international daarin ook een bijdrage gaat leveren, is nog onduidelijk. Volgens de Italiaanse media zou trainer Simone Inzaghi enkele basiskrachten willen gaan sparen. En dan met name in de defensie, omdat de Romeinse selectie niet overloopt van goede verdedigers.

"We spelen heel veel wedstrijden" beseft De Vrij. "De trainer moet daarin zijn keuzes maken en zal af en toe ook rouleren. Er zijn bovendien ook andere spelers die goed trainen en het verdienen om minuten te maken."