Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening Zuid-Sudan

Het Rode Kruis trekt zich voorlopig terug uit grote delen van Zuid-Sudan omdat het er te gevaarlijk is voor de medewerkers. Aanleiding is de dood van een chauffeur. De man werd vrijdag doodgeschoten door onbekende aanvallers.

Het Rode Kruis heeft de hulp opgeschort in de regio Equatoria. In dat gebied wonen ongeveer zes miljoen mensen, de helft van de totale bevolking van het land. Door het besluit worden 22.000 mensen direct getroffen.

De chauffeur werd doodgeschoten toen hij hulpgoederen wilde afleveren in het westen van Equatoria. Hij zou deel uitgemaakt hebben van een konvooi met duidelijk zichtbare Rode Kruis-logo's. "Bovendien waren alle partijen die in dit gebied bij het conflict betrokken waren op de hoogte gebracht van onze aanwezigheid", zei het hoofd van het Rode Kruis in de Zuid-Sudanese hoofdstad Juba zaterdag.

In Zuid-Sudan zijn opstandelingen en de regeringstroepen betrokken bij de burgeroorlog. Sinds december 2013 zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen, en twee miljoen het land ontvlucht.