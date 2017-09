Geen revanche voor deelnemer Miljoenenjacht

Tv-producent Endemol heeft niets fout gedaan toen een deelnemer aan Miljoenenjacht in 2013, naar eigen zeggen per ongeluk, op de rode knop drukte en niet verder mocht spelen. De speler strijdt met advocaat Peter Plasman voor revanche of een schadevergoeding, maar de rechter wil daar niet in meegaan.

De deelnemer, Arrold van den Hurk, zei dat de zenuwen hem parten speelden en dat hij een vergissing had gemaakt. De civiele rechter in Amsterdam vindt dat geen reden om het spel over te doen. "Gebrekkige wilsuitingen moeten bij een spel (...) anders worden beoordeeld dan in het normale handelsverkeer", aldus het vonnis. In sport en spel zijn die "all in the game".

Linda de Mol

De Miljoenenjacht-zaak loopt sinds november 2013. Van den Hurk drukte toen op de rode knop: het teken dat hij akkoord ging met een bod van 125.000 euro. Die stap was verrassend, omdat Van den Hurk kans maakte op veel meer geld. Hij zei tegen een verbaasde Linda de Mol dat hij zich had vergist, waarop de presentatrice zei: "Dan doen we toch net of je het niet gedaan hebt?"

Die zin is volgens advocaat Plasman cruciaal, omdat zij als spelleider kennelijk ruimte zag om verder te spelen. Een notaris achter de schermen stak daar een stokje voor. Later bleek dat in een van de spelkoffers 5 miljoen euro zat.

Aan de opmerking van De Mol kan geen juridische betekenis worden ontleend, zegt de rechter nu. Ook het argument van onduidelijke spelregels wordt in het vonnis van tafel geveegd. Dat de rode knop het einde van het spel betekent, blijkt "op onmiskenbare wijze" uit eerdere uitzendingen.

'Blij en gelukkig'

Van den Hurk was een dag na de uitzending toch blij met het prijzengeld. "Ik vind het jammer, maar je moet kijken naar wat je hebt en daar heel blij en gelukkig mee zijn", zei hij toen tegen Omroep Brabant.