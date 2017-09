Honkballers Indians breken 'Moneyball-record'

De filosofie van Beane werd al snel overgenomen door andere clubs in de MLB, waardoor het effect van de Moneyball-aanpak is afgenomen. Cleveland doet het anders. In het team dat voor de 21ste keer op rij won, is bijvoorbeeld voor vele miljoenen geïnvesteerd.

Het record hebben de Indians nog niet in handen. Dat staat met 26 wedstrijden al 101 jaar op naam van New York Giants.

Door de zegereeks dendert Cleveland op de titel in de Central Division van de American League af. De ploeg is opnieuw een van de favorieten voor het bereiken van de World Series, de finale van het MLB-seizoen die ze vorig jaar in zeven wedstrijden verloren van Chicago Cubs.