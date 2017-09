Wekdienst van 13 september: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

In het Zeeuwse Borssele opent prinses Beatrix een nieuwe opslaggebouw voor laag radioactief afval. Bij het dorp staat al een opslag voor hoog-radioactief afval en een kerncentrale. Belangstellenden kunnen morgen, na aanmelding vooraf, een kijkje nemen in het nieuwe depot.

De rechter doet uitspraak in de rechtszaak tegen de producent van Miljoenenjacht. Een deelnemer aan het tv-programma liep naar eigen zeggen miljoenen euro's mis door per ongeluk op de verkeerde knop te drukken in de finale.

In Oosterbeek krijgt een Britse soldaat na 73 jaar een naam op zijn grafsteen. Hij kwam om het leven bij de Slag om Arnhem in 1944 en zijn identiteit werd onlangs achterhaald. William Loney lag tot nu toe nog in een naamloos graf.

Feyenoord speelt vanavond voor het eerst in vijftien jaar tijd weer in de Champions League. De Rotterdammers nemen het thuis op tegen Manchester City. De wedstrijd begint om 20.45 uur.

Fijne dag!