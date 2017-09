'50-plussers verrast bij verlengen aflossingsvrije hypotheek'

Het oversluiten van een aflossingsvrije hypotheek kan zo'n 200.000 50-plussers in de problemen brengen. Ze hebben jarenlang niets of weinig afgelost en hebben dus nog een hoge hypotheekschuld, meldt het AD op basis van een rapport van ING. Hoeveel mensen daadwerkelijk in de problemen zullen komen, is niet duidelijk.

Oudere huizenbezitters hebben vaak een grote overwaarde. Bij het verlengen van de hypotheek aan het eind van de looptijd wordt echter vooral gekeken naar het inkomen en dat is in een aantal gevallen niet toereikend om de nieuwe lasten te kunnen dragen.

Veel mensen zijn zich niet bewust van deze situatie, blijkt uit het ING-onderzoek. 87 procent is tevreden met zijn huis en hypotheek. Dankzij de aflossingsvrije hypotheek hebben ze lage maandlasten. De helft van deze groep lost weinig af en spaart nauwelijks.

Pensioen

De meeste oudere huizenbezitters verwachten geen problemen bij het verlengen van hun oude hypotheek, omdat ze ervan uitgaan dat de overwaarde nog steeds meetelt bij de aanvraag. Hypotheekverstrekkers kijken niet alleen naar het huidige inkomen, maar ook naar het pensioen bij het toekennen van een nieuwe lening.

De hypotheekschuld van deze 200.000 huizenbezitters bedraagt bij elkaar zo'n 40 miljard euro, schat De Nederlandsche Bank.

Een woordvoerder van ING zegt in het AD dat niet duidelijk is hoe groot het probleem is. "Als het inkomen hoog genoeg is, krijg je zonder problemen een nieuwe hypotheek. We weten ook niet of mensen buiten hun hypotheek vermogen opbouwen."