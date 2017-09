Ruige herfststorm op komst, code oranje vanwege zeer zware windstoten

Nederland wacht vanochtend de eerste herfststorm van het jaar. Weerplaza waarschuwt dat vooral de kust te maken krijgt met zware tot zeer zware windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd en spreekt van maatschappij-ontwrichtend weer.

De storm begint vroeg in de ochtend langs de westkust, dus de ochtendspits krijgt er al mee te maken. Er kunnen windstoten voorkomen van 120 kilometer per uur. In de loop van de ochtend woedt de storm langs de noordwestkust en in het Waddengebied. De piek van de storm ligt tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Behalve de Waddeneilanden krijgen Friesland, Flevoland, Noord-Holland, het westen van Zuid-Holland en het IJsselmeer te maken met de zwaarste windstoten. In de rest van het land wordt het "onstuimig", maar daar zal de overlast beperkter zijn.