Sagrada Familia in Barcelona ontruimd na bommelding

De iconische Sagrada Familia in Barcelona en de omgeving van de kerk zijn enige tijd ontruimd gewest vanwege een verdacht busje. Na onderzoek door de explosievenopruimingsdienst bleek van een bom geen sprake. Er is niemand opgepakt.

De Catalaanse politie meldde dat de ontruiming plaatsvond "in het kader van een anti-terreuronderzoek". De Sagrada Familia geldt als een van de belangrijkste toeristische attracties van de stad.

Drukbezochte kerk

De Sagrada Familia is ontworpen door de beroemde architect Gaudí, en is al 135 jaar in aanbouw. Naar verwachting duurt het nog zo'n tien jaar voor de kerk voltooid is. Het bouwwerk trekt jaarlijks meer dan drie miljoen bezoekers.

Drie weken geleden werd in de kerk nog een herdenkingsdienst gehouden voor de aanslagen op de Ramblas en in de kustplaats Cambrils. Zestien mensen kwamen daarbij om het leven, en meer dan 120 mensen raakten gewond.

Inlichtingen

Aanleiding voor de operatie was een waarschuwing van de in terreurbestrijding gespecialiseerde inlichtingendienst CITCO, meldt de Spaanse krant El País. CITCO zou van een buitenlandse dienst informatie hebben gekregen over een tip dat vijf jihadisten aanslagen beraamden in Frankrijk en Spanje. Het zou daarbij gaan om informatie uit een weinig betrouwbare bron.

Maar CITCO neemt alle tips sinds de aanslagen van 17 augustus uit voorzorg serieus, schrijft El País. In dit geval was de dienst extra alert, omdat terreurbeweging IS in een online magazine over die aanslagen geschreven had, en daarbij een grote foto had afgedrukt van de Sagrada Familia. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen van vorige maand is door IS opgeëist.