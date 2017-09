Juncker zal morgen een 'hoopvol' State of the Union voordragen

Het Europese elan lijkt teruggekeerd. Na enkele benauwde jaren zal morgen weer hoop klinken in de toespraak van Jean-Claude Juncker. De voorzitter van de Europese Commissie spreekt morgenochtend zijn jaarlijkse Europese troonrede, de zogenoemde State of the Union uit.

Vorig jaar hing de brexit nog als een donkere deken over de vergaderzaal in Straatsburg. In 2015 was het de vluchtelingencrisis die voor een bedompte stemming in de Europese politieke arena zorgde. En de jaren daarvoor was het de economische crisis.

Liefkozend

Dit jaar is er weer geloof in wat ze in de Brusselse vergaderzalen soms liefkozend 'het Europese project' noemen. Jean-Claude Juncker die om 09.00 uur achter het spreekgestoelte plaatsneemt, is ver voor de zomer begonnen met overleg over de speech.

Aan zijn toespraak ging heel wat overleg vooraf. Uit alle hoofdsteden zijn verzoekjes gekomen, soms hele alinea's over onderwerpen. Aanvullingen, doorhalingen, suggesties voor andere woorden, alle regeringsleiders hebben zich ermee bemoeid.