'In 1995 kwam de hulp veel sneller, waarom duurt het zo lang?'

"Ik zit nu aan mijn laatste fles, ik moet nu echt gaan zoeken", zegt Michael. "We leven hier nu in de derde wereld", zegt hij. "Waar gaan we heen? Wat gaan we doen? We moeten hulp krijgen."

Michael heeft ook de vorige grote ramp meegemaakt, de orkaan Luis in 1995. "Toen was het beter geregeld dan nu", zegt hij. "Gisteren is de koning geweest, er zijn de militairen. Hoelang gaat het duren voordat ze ons komen helpen?"