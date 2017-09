Van Bronckhorst trekt rookgordijn op voor City: winnen is mogelijk

Van Bronckhorst, die de Champions League in 2006 won met Barcelona, wilde niet zeggen of zijn strijdplan bestaat uit een systeem met een versterkt middenveld. En of hij met twee in plaats van drie spitsen voor de dag komt. "Hoe we gaan spelen, dat zien jullie morgen wel."

"Ik heb de wedstrijd al een paar keer gespeeld in mijn hoofd", ging 'Gio' verder. "Je merkt aan alles dat de Champions League speciaal is. City is titelkandidaat, maar winnen is mogelijk. Zeker thuis."