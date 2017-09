Formerende partijen stemmen tegen vergoeding NIP-test

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, de vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet, hebben tegen het blijvend vergoeden van de NIP-test voor zwangere vrouwen gestemd.

Met die bloedtest kan een vrouw laten onderzoeken of haar ongeboren kind het Downsyndroom of andere ernstige afwijkingen heeft. In dat geval kan zij kiezen voor het afbreken van de zwangerschap.

Het voorstel om de NIP-test voor alle vrouwen via het basispakket of via een subsidieregeling te blijven vergoeden kwam van PvdA en SP.