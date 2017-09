Tbs’er krijgt 5,5 jaar cel na aanval op medewerkster Rooyse Wissel

Een tbs'er die vorig jaar een medewerkster van tbs-kliniek De Rooyse Wissel mishandelde en aanrandde, moet ruim vijf jaar de cel in.

De man van 33 trok vorig jaar oktober de medewerkster van de tbs-kliniek een activiteitenruimte in. Hij sloeg haar hard tegen haar hoofd en probeerde haar te wurgen.

Vervolgens duwde hij de vrouw in een hoek waar hij haar dwong zich uit te kleden. Pas na een kwartier kon de medewerkster vluchten, toen een collega toevallig binnenliep.

Ze hield kneuzingen, blauwe plekken en een gebroken tand over aan het incident.

Ritalin

De man zei later dat hij die dag vijftig Ritalinpillen had geslikt, een medicijn dat wordt voorgeschreven bij ADHD. Hij kon zich verder niets meer herinneren van wat er was gebeurd, schrijft 1Limburg.

Volgens de rechtbank wist de man dat hij opgewonden raakt door het middel en heeft hij bewust een risico genomen door zoveel pillen te slikken.

Eerder in de fout

In 2013 werd de man ook al veroordeeld voor poging tot doodslag en verkrachting van een andere medewerkster van een tbs-kliniek. Ook toen had hij Ritalin geslikt.

Mede door die eerdere veroordeling valt de straf nu hoger uit. Als de man zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij opnieuw in een tbs-kliniek geplaatst.