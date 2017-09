Maas steeds vaker te vies om drinkwater van te maken

De Maas is steeds vaker te vies voor drinkwaterbedrijven. Ze kunnen het water uit de rivier minder gebruiken, omdat hij te zwaar vervuild is.

In 2016 waren er meer dan honderd dagen dat de Maas te vies was om drinkwater van te maken. Ter vergelijking: er waren in dat jaar maar zes dagen dat er geen water uit de Rijn kon worden gebruikt.

Lozing

Drinkwaterbedrijf Riwa maakt zich zorgen over de kwaliteit van het Maaswater. Er duiken steeds weer nieuwe stoffen op in de rivier, waarvoor nog geen normen zijn vastgelegd. Riwa noemt onder andere de stof GenX, die wordt geloosd door Chemours in Dordrecht.

"Bij het vaststellen van lozingsvergunningen wordt de drinkwaterfunctie van het ontvangende oppervlaktewater nogal eens uit het oog verloren", zegt directeur Gerard Stroomberg van Riwa tegen de regionale site 1Limburg.

Volgens de nieuwssite gaat het in het algemeen wel beter met de kwaliteit van het rivierwater in Nederland.