Kan de VN-Veiligheidsraad iets betekenen in Noord-Korea of Myanmar?

"Het biedt ons land de kans om onderwerpen op de agenda te zetten", zegt Van Ginkel. "Helemaal omdat Nederland ook nog een periode voorzitter is van de Veiligheidsraad. De spotlight staat dan echt even op de Nederlandse vertegenwoordigers, andere landen willen met jou praten."

Om mee te spelen op het internationale toneel, is een stem in de Veiligheidsraad erg belangrijk, vindt ook Van de Roer. "Daar kan Nederland met goede standpunten invloed uitoefenen, zowel op korte als lange termijn. Dat de VN niet altijd met snelle actie kan komen, is een vaststaand feit."

"De Veiligheidsraad is soms aan de bal en staat soms buitenspel", zegt hij. "Het blijft een instrument in handen van de wereldmachten. Die bepalen hoe effectief het orgaan is. Maar hoe je het ook wendt of keert: er is geen beter alternatief voor internationale samenwerking."