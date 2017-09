IOC: Spelen in Zuid-Korea gaan door

Het Internationaal Olympisch Comité rekent erop dat de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea gewoon doorgaan, ondanks de hoog opgelopen spanningen rond buurland Noord-Korea.

"We staan in contact met alle betrokken landen. In de gesprekken met alle belangrijke personen in de verschillende regeringen bestaat er geen twijfel over de Winterspelen van 2018", zei IOC-preses Thomas Bach maandagavond in Peru.

Kernproeven

Het regime in Noord-Korea haalde zich met kernproeven de woede op de hals van onder meer de Verenigde Staten. Bach zegt te hopen op een diplomatieke oplossing voor de start van de Spelen op 9 februari.