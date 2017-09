'Driekwart van jongeren bij vlucht uit Afrika misbruikt en uitgebuit'

Schokkende cijfers over jongeren en kinderen, die via Libië naar Europa vluchten. Ruim driekwart van hen wordt misbruikt, mishandeld en uitgebuit. Dat staat in een rapport dat is uitgebracht door Unicef en de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN.

Kinderen en jongeren die op de vlucht zijn naar Europa krijgen te maken met diverse mensenschendingen, staat in het rapport. Veel alleenstaande jongeren kunnen een bootreis pas betalen na het verrichten van dwangarbeid. Ze worden daarbij geregeld opgesloten, geslagen en seksueel mishandeld.

Het rapport is gebaseerd op gesprekken met 22.000 migranten en vluchtelingen. Daaronder zaten 11.000 kinderen en jongeren.

Kwetsbaar

Vooral kinderen en jongeren onder de 25 jaar hebben meer met geweld en misbruik te maken. Jongeren met een laag onderwijsniveau blijken ook kwetsbaarder voor geweld, staat in het rapport. Vooral de reis via Libië is gevaarlijk vanwege de wetteloosheid en criminaliteit in het land.

Kinderen en jongeren die uit Midden-Afrika op de vlucht zijn, lopen het grootste risico op uitbuiting en menshandel. Waarschijnlijk komt dat door racisme, zeggen de onderzoekers.

Hulp

Majorie Kaandorp is kinderrechtenexpert van Unicef Nederland en pleit voor veilige migratie naar Europa. "Wij blijven Nederland oproepen om voor meer veilige en legale manieren te zorgen om Europa te kunnen bereiken. Zo voorkom je dat kinderen en jongeren gebruik moeten maken van mensensmokkelaars en mensenhandelaars."

Unicef zegt ook dat er deskundige hulp moet komen voor jongeren om hun vaak traumatische ervaringen te verwerken. Nederland moet volgens Unicef daarom meer verantwoordelijkheid nemen om jongeren met trauma's te helpen.