Nederlanders in Florida: 'Onze dochter zei: we hebben Irma overleefd, hè?'

In een grote inloopkast, met allemaal kussens en lakens, brachten Jordi, zijn vrouw en de hond de nacht door. "Toen we even de huiskamer binnenkwamen, liep het water naar binnen. We hebben snel handdoeken neergelegd en de tv en bank op tafels en stoelen gezet om waterschade te voorkomen."

Openbare leven

Miljoenen huishoudens in Florida zitten nu zonder stroom. Mensen nemen nu het weer iets rustiger is, de schade op die orkaan Irma in Florida heeft veroorzaakt. In veel steden is het openbare leven ontwricht.

Hans van den Nieuwendijk woont in Lakeland, tussen Tampa en Orlando in. "Het was een heel indrukwekkend schouwspel. Je zag transformatorhuisjes knetteren met groene en blauwe flitseffecten." Schade en lekkage lijkt hij niet te hebben.

Van den Nieuwendijk had zijn auto vooraf bewust al ergens anders neergezet. "In de luwte van een aangrenzend gebouw. Toen ik vannacht naar buiten keek zag ik mijn Jeep niet meer, maar een boom die er overheen hing."

Nog tijdens de orkaan is de Nederlander naar buiten gegaan om zijn auto te redden. "Ik heb hem eronder vandaan kunnen rijden. De schade aan mijn wagen valt volgens mij wel mee."