Koops na Winterspelen weg bij schaatsbond

Arie Koops stopt na de Olympische Spelen van volgend jaar in Pyeongchang als technisch directeur bij de KNSB. Hij is dan bijna twaalf jaar in dienst geweest bij de schaatsbond, waar hij in 2006 begon als manager topsport. Drie jaar later schoof hij door naar zijn huidige functie.

Koops is na de Winterspelen in Zuid-Korea toe aan iets nieuws, zo verklaart hij zijn vertrek. Bij de vorige Spelen, die in het Russische Sotjsi, was hij ook bondscoach van de Nederlandse achtervolgingsploegen. Zowel de mannen als de vrouwen veroverden de gouden medaille.

Tijdens die Spelen ging niet alles goed. Zo stapte Jorrit Bergsma op de dag van de finale uit de achtervolgingsploeg. Hij voelde zich niet meer geaccepteerd door de ploeg. Met name de relatie met bondscoach Koops bleek niet meer te lijmen.

Bijna twee jaar later keerde Bergsma onder bondscoach Geert Kuiper pas terug. "Als Koops nog bondscoach was geweest, had ik hier niet gereden", had Bergsma gezegd. Kuiper had inmiddels Koops vervangen, omdat er kritiek was op de dubbelfunctie van Koops.