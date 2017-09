Opnieuw privacyboete Facebook in EU, dit keer 1,2 miljoen euro

Voor de tweede keer in een paar maanden tijd heeft een Europese privacywaakhond Facebook een boete opgelegd. Dit keer is het Spanje, dat 1,2 miljoen euro van het sociale netwerk wil. De boete is acht keer zo hoog als die van de Franse waakhond.

Volgens de Spaanse privacywaakhond schendt Facebook meerdere regels. Allereerst stelt de organisatie dat Facebook gebruikersdata voor advertentiedoeleinden verzamelt, bewaart en gebruikt, inclusief zogenoemde beschermde data, zonder hier toestemming voor te vragen.

Ook zou Facebook gebruikers onvoldoende informeren over het gebruik van gegevens die iets zeggen over de ideologie, sekse, levensovertuiging en persoonlijke smaken. Facebook ontbeert daarom volgens de privacywaakhond toestemming van gebruikers die ondubbelzinnig is, specifiek en geïnformeerd is. Dit zijn juridische randvoorwaarden.

Verder concludeert de waakhond dat gegevens van gebruikers "die geen doel meer dienen" niet voldoende worden verwijderd, ook niet als gebruikers daar specifiek om vragen. In totaal stelt de Spaanse waakhond dat er drie overtredingen zijn: twee lichtere, beiden 300.000 euro, en een zwaardere van 600.000 euro. Dit leidt tot een boete van 1,2 miljoen euro.

Onderzoek Nederland

Nederland doet, net als een aantal andere landen, nog altijd onderzoek naar het privacybeleid van Facebook. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeerde in mei van dit jaar al wel dat het bedrijf in strijd handelt met de Nederlandse wet, maar verbond daar toen geen boete aan. Een woordvoerder zegt vandaag dat er nog niks is gewijzigd aan die situatie.

De NOS heeft Facebook om een reactie gevraagd.