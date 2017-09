Frank De Boer na 77 dagen ontslagen bij Crystal Palace

Frank de Boer is geen trainer meer bij Crystal Palace. Al na vier competitieduels moet de coach zijn biezen pakken. De 1-0 nederlaag van gisteren bij Burnley was alweer de vierde verliespartij in de competitie op rij.

"We hebben vanmorgen afscheid genomen van Frank de Boer. We willen hem bedanken voor zijn harde werk en wensen hem het beste voor de toekomst", meldt de club in een statement.