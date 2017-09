Afgezwakte Irma trekt over dichtbevolkte Tampa-regio

De orkaan Irma trekt over de dichtbevolkte regio rond de stad Tampa aan de westkust van Florida. Hoewel de kracht van de orkaan is afgezwakt naar categorie 1 noemt het nationale orkaancentrum Irma nog altijd levensbedreigend, met windsnelheden van 135 km/uur en zware regenval.

De orkaan veroorzaakte vannacht grote overlast in het zuidwesten van Florida. Zo'n 3,4 miljoen huishoudens hebben geen stroom meer. De vliegvelden van Tampa, Orlando en Miami zijn gesloten. Zo'n 160.000 mensen hebben hun toevlucht gezocht in schuilkelders en andere veilige plaatsen, om het verloop van de storm af te wachten.

De bewoners in dit gebied worden door de regionale autoriteiten gewaarschuwd via de televisie, de radio, Twitter en sms, maar die berichtgeving ondervindt hinder van de stroomstoring.

In Miami, aan de oostkust, staan delen van de stad onder water. In deze stad en ook in Fort Lauderdale heeft de politie een aantal mensen opgepakt vanwege inbraken en plundering. In Miami geldt een avondklok, die pas wordt opgeheven als het weer veilig is om de straat op te gaan.

Kwetsbaar

Steden langs westelijke Tampa Bay zoals St. Petersburg en Tampa zijn erg kwetsbaar voor orkanen, omdat ze laag liggen en vrijwel onbeschermd zijn tegen het water. Het overstromingsgevaar is groot, aldus correspondent Arjen van der Horst vanuit St. Petersburg. "Er zijn geen dijken hier, geen waterkeringen. Dus als hier een stormvloed is, dan rolt het zo je huis binnen."

Het oog van de orkaan is rond 07.00 uur (Nederlandse tijd) ten oosten van St. Petersburg getrokken. Het is nu veel rustiger in de stad, aldus Van der Horst, maar er wordt nog gewaarschuwd "voor tornado's en voor plotselinge overstromingen want later vandaag wordt er nog steeds heel veel neerslag verwacht. En ze zijn hier bang voor een stormvloed die de kust zal raken."