De sport van maandag bij de NOS

Geen Vuelta, geen US Open, geen eredivisie. Na een weekeinde vol topsport mogen we deze maandag een beetje op adem komen. En terugkijken op alles dat is langsgekomen.

Zoals op de mannenfinale bij de US Open tussen Rafael Nadal en Kevin Anderson, die afgelopen nacht is gespeeld. Op NOS.nl en in het Lunchjournaal (13.10 uur, NPO 1) en het Sportjournaal (18.45 uur, NPO 1) is een samenvatting te zien van de eindstrijd in New York.

Verder kijken we nog eens terug op de Vuelta, die een fraaie zege opleverde voor Chris Froome, een even zo fraai afscheid van Alberto Contador en - ook fraai - drie Nederlanders in de top-10 van het algemeen klassement.

Sportforum

Over terugblikken gesproken: in het Sportforum van Langs de Lijn En Omstreken (21.30 uur, NPO Radio 1) schuiven vanavond oud-tennisser John van Lottum, oud-wielrenner Maarten Tjallingii en VI-journalist Iwan van Duren aan om de afgelopen sportweek te bespreken.