In de Amerikaanse stad Plano, in de staat Texas, zijn acht mensen gedood bij een schietpartij. Ze werden allemaal in dezelfde woning aangegtroffen.

De schutter leefde nog toen de politie bij het huis aankwam. Daar opende ze het vuur op de dader, die daar ook bij om het leven kwam.

Volgens lokale media waren alle slachtoffers volwassenen. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend.