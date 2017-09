Oppermachtige Nadal pakt zestiende grandslamtitel

Rafael Nadal heeft op de US Open met groot vertoon van macht de titel in het enkelspel op zijn naam gebracht. De als eerste geplaatste Spanjaard was in de finale een maatje te groot voor Kevin Anderson: 6-3, 6-3, 6-4.

Al in het begin van de partij leek de uitkomst onvermijdelijk. Waar Nadal zijn servicegames met gemak binnenhaalde, had Anderson (die voor de eerste keer in een grandslamfinale stond) daar de grootste moeite mee.

In zijn eerste twee games wist hij de breekpunten nog met kunst- en vliegwerk weg te slaan, maar in de derde lukte dat niet meer. En dat terwijl Nadal nog niet eens volledig op stoom was.