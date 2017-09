Koning Willem-Alexander vandaag naar Sint-Maarten

Koning Willem-Alexander en minister Plasterk van Koninkrijksrelaties gaan maandag naar Sint-Maarten. Dat heeft de minister laten weten vanuit Curaçao. Plasterk en de koning kwamen daar zondag aan en bezochten onder meer een ziekenhuis met slachtoffers en patiënten die zijn geëvacueerd uit Sint-Maarten.

De evacuatie van mensen met een medische urgentie is afgerond. Daarna zijn familieleden van hulpverleners en uitgezonden personeel geëvacueerd. Inmiddels is ook begonnen aan de evacuatie van toeristen.

Vandaag wordt op nog grotere schaal voedsel en water gebracht op verschillende locaties op Sint-Maarten. Inwoners van het eiland zijn door patrouilles geïnformeerd op welke plekken dat zal zijn.

Om drinkwater uit zeewater te maken zijn er ontziltingsapparatuur en zuiveringstabletten onderweg naar Sint-Maarten. Ook komen nog meer militairen aan op het eiland de komende dagen. In totaal worden er 550 militairen naar het eiland gestuurd.

Begaanbaar

De wegen op Saba en Sint-Eustatius zijn weer begaanbaar gemaakt. De twee eilanden werden afgelopen woensdag getroffen door orkaan Irma. Het mobiele netwerk blijft volgens de Rijksdienst Caribisch Nederland zeer beperkt werken.

Op Saba is door defensie ook een nieuwe watervoorraad geleverd. Waarschijnlijk werkt de waterfabriek binnen enkele dagen weer. Er wordt gezocht naar aanvoerroutes om eten en drinken aan te leveren.

Op zowel Sint-Eustatius als Saba is het ziekenhuis open. Een aantal patiënten is overgebracht naar ziekenhuizen op Curaçao en Aruba. De zeehaven op Sint-Eustatius is nauwelijks beschadigd, en de luchthaven is in orde voor militair transport.