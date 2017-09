Kampong schiet uit startblokken met ruime zege op Oranje-Rood

Weer hoofdrol voor De Wijn en Kemperman

Lange tijd bleef het daarbij, maar in het slotkwart werd de score naar een grotere marge getild door het duo dat twee weken geleden in de EK-finale ook al een belangrijke rol speelde met een schitterende assist (Sander de Wijn) en de al even prachtige afronding daarvan (Robbert Kemperman).

De Wijn deed dat met een listig balletje vanaf de kop van de cirkel en Kemperman maakte nog geen minuut later de derde middels zijn handelsmerk: het backhandschot.