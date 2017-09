Sparta bezorgt FC Twente vierde nederlaag op rij

FC Twente beleeft de slechtste start ooit in de eredivisie. Na nederlagen tegen Feyenoord, VVV en PEC was ook Sparta te sterk: 1-0. Craig Goodwin tekende op Het Kasteel voor de enige treffer. Voor Sparta was het de eerste zege dit seizoen.

Brogno blinkt uit

Sparta speelde zeker niet goed, maar had het geluk dat het ploeterende Twente er helemaal niets van bakte. Loris Brogno blonk in de beginfase uit, schoot net over en gaf de voorzet waaruit Goodwin scoorde. Spits Robert Mühren kopte net over.

Twente kwam niet verder dan enkele halve kansjes. Na rust leek FC Twente de mouwen op te stropen, maar het vuurtje doofde snel. Het was Sparta dat de beste kansen kreeg. "We hadden de wedstrijd eerder in het slot moeten gooien", stelde ook Sparta-trainer Alex Pastoor.

Lat

Mühren was twee keer dicht bij de 2-0. De eerste keer speelde de spits zich mooi vrij, maar knalde hij de bal op de lat. De tweede keer kreeg Mühren de bal in de diepte en schoot hij over.

Met de moed der wanhoop probeerde Twente in de slotfase nog de 1-1 binnen te halen. Verdediger Jos Hooiveld kwam binnen de lijnen als spits en maakte nog bijna de 1-1. Hij kopte over.

Rode kaart

De ellende voor FC Twente was daarmee nog niet voorbij. Aanvoerder Stefan Thesker kreeg in de extra tijd nog zijn tweede gele kaart van het duel (zijn vijfde in vier duels) en moest de kleedkamer opzoeken.

"Een rapport met 0 uit 4 is duidelijk. We hebben gelukkig nog dertig wedstrijden om het rapportcijfer omhoog te krikken", probeerde trainer René Hake van FC Twente positief te blijven.