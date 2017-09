Rojer meldt zich af voor Davis Cup-duel

Jean-Julien Rojer heeft zich afgemeld voor het Davis Cup-duel van Nederland met Tsjechië. De dubbelspelspecialist kampt met een knieblessure.

Rojer heeft al enkele weken last van zijn knie. Desondanks won hij vrijdag met Horia Tecau het herendubbelspel van de US Open. Na de finale liet Rojer (36) een MRI-scan maken, waaruit bleek dat er in zijn knie te veel vocht zit en een cyste aanwezig is.

Matwé Middelkoop is door captain Paul Haarhuis aangewezen als vervanger. Hij haalde afgelopen week nog met Robin Haase de kwartfinales op de US Open. Het duel met Tsjechië is van 15 tot en 17 september in Den Haag.