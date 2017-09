De Boer krijgt nog één kans bij Crystal Palace

De oud-international is, misschien tegen beter weten in, niet bezorgd over zijn positie. "Natuurlijk is iedereen teleurgesteld over onze resultaten, maar we weten ook dat dit geen eendaags project is. Dit gaat om de lange termijn", benadrukte De Boer op de persconferentie in aanloop naar het cruciale duel met Burnley.

Maar tijd is schaars in het voetbal, en zeker in de Premier League, de rijkste voetbalcompetitie ter wereld, waar de (financiële) belangen simpelweg te groot zijn. Bij Internationale hield de oud-international het slechts 84 dagen vol. Destijds klaagde De Boer meer tijd nodig te hebben om zijn project te doen slagen.