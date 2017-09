Gletsjer dreigt af te breken, Zwitsers dorp ontruimd

In Zwitserland is gisteren een dorp ontruimd omdat een gletsjer dreigt af te breken. Uit angst voor een ijslawine zijn 220 mensen geëvacueerd.

De afgelopen weken hebben geologen veel beweging in de Trift-gletsjer opgemerkt. De laatste tijd zakte de gletsjer wel 2 meter per dag. Ze vrezen daarom dat het een kwestie van uren is tot de gletsjer afbreekt.

Als de gletsjer breekt zou een ijslawine het dorp Saas-Grund, aan de grens met Italië, kunnen bereiken. De bewoners worden daarom de komende twee, drie dagen elders ondergebracht. Enkele wegen en het gebied rond de gletsjer zijn afgesloten.

De afgelopen jaren is de gletsjer flink geslonken, zo'n 2 kilometer tussen 1986 en 2015. Sinds 2014 wordt de ijstong daarom 24 uur per dag in de gaten gehouden.