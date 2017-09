Orkaan Jose passeert Sint-Maarten, schade nog onduidelijk

Orkaan Jose is vannacht de eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint Eustatius gepasseerd. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over schade, maar omdat de storm niet recht over de eilanden ging is de verwachting dat het meevalt.

Gisteren werd duidelijk dat Jose ten noorden van de bovenwindse eilanden zou passeren. Uiteindelijk bleef de kern op ongeveer 120 kilometer van Sint-Maarten.

Contact zoeken

De commandant van het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Zeeland twittert dat hij contact zoekt met het eiland om verder te gaan met de hulpactie die na orkaan Irma werd ingezet. Uit voorzorg is het schip enkele tientallen kilometers uit de kust gaan liggen om Jose af te wachten.

Mariniers en agenten uit Nederland, Aruba en CuraƧao helpen mee om de openbare orde op Sint-Maarten te handhaven en verlenen noodhulp.