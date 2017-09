Keizer nog niet overtuigd van duo Huntelaar-Dolberg

Keizer zei niet dat hij nu meteen weer teruggrijpt naar een systeem met één spits ("er waren ook goeie momenten"), en dat wat hem betreft alles opties open blijven.

"Klaas-Jan is het beste in vorm. Ja, dat vind ik wel", ging de Ajax-trainer verder. "Kasper is negentien jaar. Hij heeft een superjaar gehad, dan is het logisch dat nu wat minder is. Hij moet lekker zijn ding blijven doen op de training. Dat gaat weer goed komen."