Barcelona alleen aan kop na zege tegen Espanyol

FC Barcelona heeft uitgehaald in de stadsderby tegen Espanyol. In Camp Nou werd met 5-0 gewonnen. Lionel Messi was de grote man, hij scoorde drie van de vijf goals.

Barcelona kende vanaf het begin van de wedstrijd weinig problemen met Espanyol, de uitclub stichtte slechts sporadisch gevaar. Verder dan een schot op de paal van Pablo Piatti kwam de club niet. In de 26ste minuut kwam Barcelona dan ook verdiend op een 1-0 voorsprong nadat Messi een voorzet van Rakitic tot doelpunt promoveerde.

Nog geen 10 minuten later was het alweer raak. Uit een pass van Jordi Alba omspeelde Messi eerst een verdediger om vervolgens raak te schieten. Het doelpunt had echter niet mogen tellen, de Argentijn stond buitenspel toen hij werd aangespeeld.