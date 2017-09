Evacuee Sint-Maarten: het is dubbel, want je laat alles achter

De enorme ravage zag ze pas toen het voorbij was. "Je doet de deuren open en ziet auto's in het zwembad. Er waren hele verdiepingen van het hotel af. We wilden allemaal niets liever dan naar huis, maar je weet niet wat je daar aantreft, of het huis er nog staat, of je spullen er nog zijn. Het was zigzaggen tussen de omgewaaide palmbomen. Je zag supermarkten leeggeroofd worden.

Hun huis was er goed van af gekomen. De glazen puien zaten er nog in. Er was alleen wat waterschade en er waren ruiten gebroken. Toch wilden ze weg van het eiland. "Het was te gevaarlijk. Je hoort die plunderingen. Gisteravond hoorde ik verhalen van mensen die met wapens door de wijken liepen om huizen te overvallen." Ze kregen bericht dat vrouwen en kinderen vandaag weg moesten.