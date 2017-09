De teller blijft lopen bij Hingis: 24 grandslamtitels

Het als eerste geplaatste duo walste in de eerste set over de Taiwanese en de Nieuw-Zeelander heen. Het vervolg was echter een stuk spannender. Hingis, die als enige niet gebroken werd, maakte uiteindelijk het verschil.

Erelijst

Hingis heeft nu 24 grandslamtitels in haar bezit: vijf in het enkelspel, twaalf in het damesdubbel en zeven in het gemengd dubbel. Zondag kan er nog een bij komen. Dan staat ze in de eindstrijd van het damesdubbelspel met Chan Yung-jan.