Landskampioen Monaco verliest met grote cijfers bij OGC Nice

AS Monaco is vandaag tegen het eerste puntenverlies aangelopen. De ploeg wist zich in de eerste wedstrijd zonder de naar Paris Saint-Germain vertrokken Kylian Mbappé geen raad met de aanvalskracht van Nice.

Nice, dat zonder Wesley Sneijder aantrad, kwam al in de zesde minuut op voorsprong nadat Mario Balotelli binnen het strafschopgebied onderuit werd gehaald. De daaropvolgende penalty wist hij zelf binnen te schieten.

De ploeg die Ajax in de derde voorronde van de Champions League wist uit te schakelen, kwam al voor de twintigste minuut op een comfortabele 2-0 voorsprong. Allasane Pléa schoot raak na een succesvolle counter.