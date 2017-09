Abdullah vluchtte uit Myanmar: ik versteen bij de gedachte aan die kogel

Yasmin is haar familie kwijt. Sommigen hebben meer geluk. Abdullah vluchtte ook vanuit Myanmar naar Bangladesh. Hij raakte zijn familie tijdelijk kwijt toen hij een kogel in zijn arm kreeg. "Ik bloedde en kon mijn arm niet omhoog doen. Ik moest een stok vinden om mezelf te helpen verder te wandelen."

Abdullah kwam in een ziekenhuis terecht. Na zeven dagen werd hij daar ontdekt door een familielid. Maar ook terug bij zijn familie is hij nog angstig. "Wanneer de herinneringen over die dagen terugkomen voel ik me heel erg bang. Ik versteen alleen al bij de gedachte aan de kogel."