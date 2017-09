Koeman met Everton onderuit, Van Dijk niet bij Southampton

Ronald Koeman heeft met Everton zijn tweede opeenvolgende nederlaag geleden. Tottenham Hotspur zegevierde met 0-3 over de ploeg uit Liverpool. Na vier wedstrijden staat Everton op pas vier punten.

Met Klaassen in het veld bij Everton en Sánchez, Vertonghen, Alderweireld en Eriksen in het team van Tottenham Hotspur, was de ploeg van Koeman geen partij voor de Londenaren. Harry Kane verraste in de 28ste minuut keeper Pickford met een prachtige trap.

Vlak voor rust verdubbelde Christian Eriksen de score door een afvallende bal binnen te schieten. Meteen na rust was het weer raak, Kane kon geheel vrijstaand een voorzet binnen tikken.