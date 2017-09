Tienduizenden bij anti-brexitmars in Londen

Tienduizenden mensen hebben in Londen meegedaan aan een anti-brexitdemonstratie. De deelnemers trokken met EU-vlaggen door het centrum van de stad naar de parlementsgebouwen. De demonstratie was mede georganiseerd door de zanger en activist Bob Geldof, die jaren geleden onder meer acties voor Afrika organiseerde.

Het motto van De Mars van het Volk voor Europa was 'Verenigen, heroverwegen en afwijzen'. Op spandoeken stond ook 'Exit from Brexit'.

Theresa May

De demonstratie komt twee dagen voor een eerste stemming in het Lagerhuis over het verlaten van de Europese Unie, hoewel de onderhandelingen daarover in Brussel traag en moeizaam verlopen.

Maandag stelt de conservatieve regering van premier May voor om ruim 12.000 Europese richtlijnen over te nemen in het Britse wetboek.

De oppositie wijst dat voorstel af, omdat naar de mening van Labour het overnemen van de richtlijnen een inbreuk betekent op de scheiding der machten. Mays positie in het parlement is na de verkiezingen van juni verzwakt.

Ze schreef de verkiezingen uit om met een grotere parlementaire meerderheid de brexit tot een goed einde te kunnen brengen, maar door zetelverlies moest ze juist verder met een minderheidskabinet.