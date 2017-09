Zege Groenewegen in Groot-Brittannië, Boom leidt nog

Dylan Groenewegen heeft in de Ronde van Groot-Brittannië de koninginnenrit op zijn naam gebracht. Hij hield in de eindsprint de Australiër Caleb Ewan en de Noor Alexander Kristoff knap achter zich. Lars Boom maakte het succes voor Lotto-Jumbo compleet door de leiderstrui te behouden.

De zevende etappe voerde het peloton over 185 heuvelachtige kilometers van Hemel Hampstead naar Cheltenham, met op tien kilometer van de eindstreep de top van Cleeve Hill (tweede categorie).

Op 36 kilometer van de meet werd een kopgroep van zes man teruggepakt, waarna Tony Martin (zesde, op 0.14 van Boom) er tussenuit kneep. De Duitse tijdrijder wist 13 kilometer stand te houden.

Zwaar te verduren

In de slotfase kreeg Boom het zwaar te verduren, maar hij gaf geen krimp. Stefan Küng (vierde in het klassement) won de laatste tussensprint, Boom werd derde.

Vervolgens demarreerde Michal Kwiatkowski (de nummer zeven, op 0.19), maar Boom zelf haalde hem weer terug. De volgende die wegreed, was Edvald Boasson Hagen (achtste, op 0.19), maar hij wist met zijn vluchtgenoten geen groot gat te slaan en werd op een kilometer voor de finish gegrepen door het peloton.

Dat peloton werd aangevoerd door Orica, dat drievoudig etappewinnaar Ewan in stelling wilde brengen, en Katusha, de ploeg van Kristoff. In de sprint viel de Noor stil en slaagde Groenewegen (eerder in de Britse ronde al tweede, derde en vierde) erin rivaal Ewan nog net voor te blijven.

Zondag volgt de slotrit van Worchester naar Cardiff, opnieuw over heuvelachtig terrein.