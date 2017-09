Filerijders halen gevaarlijke streken uit op A58

Spookrijders, mensen die de oprit als afrit gebruiken of iemand die keert op de vluchtstrook: de politie Zeeland ziet het vandaag allemaal gebeuren op de A58. "Er was net een bijna-ongeluk met een ambulance die over de vluchtstrook reed. Dit kan echt niet."

De snelweg richting Bergen op Zoom is dit weekend dicht voor werkzaamheden. Tussen Goes en Rilland staat het verkeer helemaal vast.

Levensgevaarlijk

Hoewel de weggebruikers meer dan een uur vertraging kunnen oplopen, benadrukt de politie dat alle acties om uit de file te komen levensgevaarlijk zijn. Mireille Aalders van de politie zegt tegen Omroep Zeeland dat er nu noodgedwongen agenten komen controleren. "En als je betrapt wordt ben je meteen je rijbewijs kwijt."

Volgens de ANWB staat er op de omleidingsroute, de N289, ook een flinke file. Een andere optie is rijden via de Zeelandbrug, die ten noorden van Goes ligt.