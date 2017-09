Eerste Kamervoorzitter: dichtgetimmerd regeerakkoord dood in de pot

Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol vindt dat de formatie te lang duurt. In Kamerbreed op NPO Radio1 zei ze dat gewone burgers zich afvragen hoe het mogelijk is "dat die lui zo lang zitten te kletsen".

Volgende week zijn de Tweede Kamerverkiezingen een half jaar geleden en de algemene verwachting is dat de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over een nieuw kabinet nog wel een paar weken duren. Een van de vaak genoemde verklaringen voor de lange duur is dat er veel partijen bij de formatie betrokken zijn, die bovendien zeer verschillend over een aantal onderwerpen denken. Daarom willen ze allerlei dingen tot in detail regelen.

Rijp en groen

Broekers noemde dat laatste de dood in de pot voor de democratie. "Dadelijk hebben we een regeerakkoord van 200 pagina's, waarin rijp en groen door elkaar staat." De Eerste Kamervoorzitter zei dat door een goed debat de democratie bloeit en volgens haar hoort het dichttimmeren van het regeerakkoord daar niet bij.

Ze wees erop dat het kabinet-Rutte II nooit een meerderheid heeft gehad in de Eerste Kamer. Volgens haar is dat het debat ten goede gekomen.

Rol van de koning

Ook vicepresident Donner van de Raad van State heeft zijn bedenkingen bij de lange formatie en ook hij zou liever zien dat de partijen "met iets meer vertrouwen aan de samenwerking zouden beginnen." Hij zei dat er in het huidige systeem geen mechanisme meer is om partijen ter verantwoording te roepen en te vragen of het niet te lang duurt.

Hij doelde daarmee op de tegenwoordig minder belangrijke rol van het staatshoofd in de formatie. Sinds 2010 heeft de Tweede Kamer het voortouw en in plaats van de koning(in) wijst de Kamer een (in)formateur aan. "Deze methode was bedoeld om transparanter en democratischer te zijn en ik weet niet of dat nu het resultaat is", zei Donner.